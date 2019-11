Il Collegio: Alex Djordjevic e Andrea Bellantoni espulsi per rissa (ma non è come sembra)

A Il Collegio l’arrivo della coppietta d’innamorati composta da Andrea Bellantoni e Chiara Adamuccio ha rotto gli equilibri e Andrea, insieme ad Alex Djordjevic, è stato espulso dal preside nel corso della quarta puntata.

Cosa è successo? Andiamo con ordine.



Alex Djordjevic e Andrea Bellantoni per saltare la lezione della professoressa Petolicchio hanno finto una rissa e sono stati spediti in presidenza dove entrambi – dopo essersi messi d’accordo – hanno raccontato una versione più o meno verosimile che avrebbe visto Andrea arrabbiato con Alex perché quest’ultimo c’avrebbe provato con Chiara. Una sfida fra maschi alfa, insomma.

Il Collegio, Alex e Andrea e la (finta) rissa smascherata da Chiara

Il racconto dei due ha però fatto un po’ d’acqua ed il Preside per vederci chiaro ha chiesto spiegazioni a Chiara Adamuccio che – all’oscuro del piano di Andrea e Alex – ha svelato la verità, ovvero che i due stavano scherzando.

Sentitosi preso in giro dai due collegiali, il Preside ha deciso di metterli a rischio espulsione: sarebbero rimasti ne Il Collegio solo se avessero superato un esame di sbarramento. Esame che i due hanno però miseramente fallito. Risultato? Alex Djordjevic e Andrea Bellantoni espulsi da Il Collegio.

E se da una parte Andrea ha lasciato Il Collegio con la coda fra le gambe, Alex lo ha fatto sfidando il preside al grido di “non me ne pento, non me ne pento“. Contento lui.