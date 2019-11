Il Collegio: il professor Maggi contro i genitori dei suoi alunni

Il professor Maggi de Il Collegio questa settimana è stato intervistato da Oggi in merito al suo reale ruolo di insegnante in una scuola del Friuli Venezia Giulia. Come molti già sanno, infatti, i professori de Il Collegio sono realmente dei professori nella vita reale, che si sono prestati al reality show solo per un’esperienza televisiva.

Il professor Maggi, che ha parlato de Il Collegio anche in un’intervista concessa a Panorama, al settimanale Oggi ha svelato alcuni aneddoti della sua vita lavorativa attaccando – duramente – i genitori dei suoi alunni.

“Gli strafalcioni a Il Collegio? Verissimi, purtroppo. Il livello di molti studenti è questo. Insegno in Friuli Venezia Giulia e rimango sconvolto quando, parlando della Prima Guerra Mondiale. chiedo agli studenti dov’è il fiume Isonzo: nessuno lo sa. Eppure si trova nella loro regione. C’è un problema in famiglia. Tra gli anni ’70 e ’80, quando ero piccolo io, molte nozioni elementari mi venivano passate dai miei genitori. Ora non succede più, la famiglia non trasmette nessun sapere. Poi c’è il cattivo uso di internet. I ragazzi non ricordano nulla perché delegano tutta la conoscenza al web. E diventano poco curiosi, apatici, vivono in un mondo sempre più piccolo. Io faccio ancora imparare le poesie a memoria, ma ogni volta è un dramma”.

E ancora:

“I genitori si fanno carico di tutti i timori, le ansie, le responsabilità dei ragazzi. Se prendono un brutto voto, vanno dal professore e gli dicono: “E ora lei cosa intende fare per rimediare al brutto voto di mio figlio?”. Li iper-proteggono, ma non li preparano alla vita”.

Parole sante.