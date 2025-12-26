Martina Colombari, il gesto estremo dopo la fine di Ballando | Nessuno si aspettava una reazione così

In occasione della finale dello show di Rai Uno, la Colombari ha svelato di essersi fatta un tatuaggio in un punto discreto e poco visibile: sul costato, proprio sotto l’ascella. Una scelta non casuale, quasi a voler custodire quel ricordo in uno spazio protetto e solo suo. «Nessuno lo sa, ma mi sono tatuata», ha raccontato sui suoi canali social, mostrando per la prima volta questo nuovo e significativo segno sulla pelle. La scritta, in un elegante corsivo, recita “in per sempre”. Una frase semplice ma profondamente carica di significato, che racchiude l’essenza di tutto ciò che quell’esperienza le ha lasciato.

Il significato profondo dietro il segno indelebile

A spiegare il senso più autentico del tatuaggio è stata la stessa Colombari, subito dopo l’ultima emozionante esibizione nel celebre show di ballo. Per lei, Ballando con le Stelle non è stato solamente un programma televisivo, ma un vero e proprio percorso umano e personale che ha marcato un prima e un dopo nella sua vita. «Mi sono tatuata la scritta IN PER SEMPRE», ha dichiarato con evidente emozione. «Perché Ballando rimarrà per sempre, Luca Favilla rimarrà per sempre, il ballo — spero — rimarrà nella mia vita per sempre». Queste parole rivelano un coinvolgimento totale, ben oltre la mera competizione artistica.

L’esperienza è stata vissuta senza alcuna riserva: «Ci abbiamo messo l’anima, la passione, il cuore. Tutto». Un bilancio che parla di fatica, dedizione assoluta e una notevole crescita personale, elementi che spiegano chiaramente perché quel tatuaggio non sia un semplice vezzo estetico, ma un simbolo potente e duraturo. Dal punto di vista della classifica, Martina Colombari ha concluso Ballando con le Stelle con un quinto posto a pari merito, insieme a Rosa Chemical e Filippo Magnini. Un risultato che non le ha impedito di sorridere e di guardare a questa avventura con un senso di orgoglio e senza rimpianti. «Ci abbiamo provato fino all’ultimo», ha detto con sincerità, «Ci rifaremo vivi a mente lucida, ora meglio far scorrere i nostri spiriti bollenti». Con la sua consueta ironia, ha poi aggiunto: «Ci sono molte cose da dire. Stanotte ci faremo un piantino», una chiusura leggera e autoironica che ben descrive il suo stato d’animo.

Un percorso di crescita che va oltre la danza

Durante la sua partecipazione al programma, Martina Colombari ha mostrato un miglioramento evidente e costante dal punto di vista della danza, esibizione dopo esibizione. Tuttavia, il vero cambiamento e la trasformazione più significativa sono avvenuti sul piano umano. L’ex modella si è messa in gioco come raramente aveva fatto in passato, scegliendo di raccontarsi al pubblico senza filtri e con grande onestà. Ha parlato apertamente delle delicate questioni relative al figlio Achille Costacurta, affrontando un tema personale con notevole dignità e sensibilità.

Inoltre, ha riflettuto sui cliché e gli stereotipi legati alla sua bellezza, quelli che l’hanno accompagnata fin dalla vittoria a Miss Italia e che spesso, purtroppo, hanno oscurato altre sue qualità. Questo racconto personale ha diviso l’opinione pubblica: apprezzato da molti per la sua sincerità, discusso da altri, ma in ogni caso profondamente autentico. E proprio questa autenticità è stata uno degli elementi più distintivi e evidenti del suo intero percorso a Ballando. Come spesso accade nel mondo dello spettacolo, il racconto di Martina Colombari non è passato inosservato, scatenando anche il commento ironico di Selvaggia Lucarelli sui social, che ha sintetizzato la vicenda con il suo consueto sarcasmo pungente. «Il mio ricordo bello di Martina Colombari», ha scritto, «è che dopo un lungo patimento, anni di struggimenti e un dolore lancinante per il grave torto che la vita le ha inflitto, ha finito per accettare la sua disgrazia: essere figa». Alla fine, classifiche e polemiche svaniscono. Quello che rimane è un tatuaggio, nascosto ma permanente, e un percorso che Martina Colombari ha deciso di portare con sé “in per sempre”. Un segno discreto, lontano dalle luci dello studio televisivo, che racconta meglio di qualsiasi trofeo quanto quell’esperienza l’abbia incisa davvero nel profondo.