Signorini tenta il colpaccio al Grande Fratello Vip 5: ecco chi ha contattato per il cast (…e potrebbe accettare)

Il cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip sta prendendo forma piano piano e dopo i rumor su un possibile coinvolgimento di Cristina Buccino, di sua sorella Maria Teresa e dell’attrice Michela Quattrociocche, il nuovo nome in forse per il cast è quello di *rullo di tamburi* Andrea Damante.

Ebbene sì, dopo aver sperimentato qualche mese fa il ritorno di Queen Valery nel cast della quarta edizione, Alfonso Signorini vorrebbe replicare affidando proprio ad Andrea Damante il ruolo di “gieffino bis”.

Un colpaccio a tutti gli effetti e non tanto per la fama di Damante, ma perché nel cast potrebbe esserci anche Giulia De Lellis. Lei non come concorrente, bensì come opionista al posto di Wanda Nara.

La coppia si è appena ritrovata dopo una serie di corna ed un libro che ha venduto oltre 100 mila copie e sarebbe interessante rivederli in azione seppur a distanza, con lui dentro la casa e lei fuori a commentare (magari criticata via social proprio dalla Nuccetelli).

…e conoscendo Signorini chissà se quel volpone non ha già adocchiato qualche amante di Damante da buttare dentro la casa a sorpresa per smuovere un po’ le acque e testare la gelosia della De Lellis. Un nome lo avrei: Sara Croce, modella nonché ex Madre Natura di Ciao Darwin.

Mi immagino Giulia De Lellis così dovesse entrare l’ex di Damante nella Casa:



Grande Fratello Vip 5 | Toto- Cast

Cristina Buccino, showgirl (ex Isola dei Famosi)

Maria Teresa Buccino, sorella di…

Michela Quattrociocche, attrice

Andrea Damante, deejay (ex Grande Fratello Vip)