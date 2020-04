Colpo di scena tra Francesca Tocca e Valentin: la foto cancellata

Continua la storia infinita tra Valentin Alexandru e Francesca Tocca. I due si sono messi insieme segretamente durante l’ultima edizione di Amici, lui dopo la sua eliminazione ha ufficializzato tutto, ma ha anche lasciato la ballerina pubblicamente con un post Instagram. Da quel momento lei ha smesso di seguirlo sui social e tra i due è calato il silenzio. In questi giorni però Alexandru ha iniziato a condividere delle clip con canzoni romantiche e ieri sera la Tocca ha pubblicato nelle storie una foto di lei e Valentin e sono arrivate le prime critiche su Twitter.

Poche ore dopo aver pubblicato lo scatto con l’ex, Francesca ha deciso di rimuoverlo, ma ormai gli screen erano ovunque. Ovviamente questo non vuol dire che la fiamma tra i ballerini si sia riaccesa, ma di sicuro qualcosa bolle in pentola.

Anche se non volessimo buttarci sul gossip,ma come si fa a non notare che #Valentin ha postato un video con in sottofondo la frase”ti sto aspettando ancora dentro un McDonald “quando sappiamo che si incontravano lì dentro,E Francesca con”mi sei scoppiato dentro il cuore”.#Amici19

— my lan (@kamyl78) April 14, 2020