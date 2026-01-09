Un posto al sole, settimana tesissima: Antonietta sotto una pressione insostenibile | paga un prezzo altissimo

Le prossime puntate di Un Posto al Sole, in onda su Rai 3 dal 12 al 16 gennaio 2026 alle 20.50, promettono scintille e colpi di scena. La settimana si apre con l’umore alle stelle per Roberto Ferri e Marina Giordano. Sembra che Gennaro, il loro acerrimo nemico, sia finalmente caduto nella trappola, e per loro si prospetta la tanto attesa rivincita. Tuttavia, Gennaro Gagliotti non è tipo da arrendersi facilmente. Con una mossa astuta, riesce ancora una volta a eludere la giustizia, lasciando tutti a bocca asciutta.

Nel frattempo, la situazione al Palazzo Palladini si fa complessa anche per Raffaele Giordano. La sua decisione di andare in pensione genera un’ondata di entusiasmo tra alcuni, ma contemporaneamente fa emergere profonde tensioni che sembrano difficili da risolvere. Il clima è teso e le ripercussioni di questa scelta saranno evidenti. Mentre le condizioni di Okoro peggiorano, Gennaro celebra l’archiviazione di tutte le accuse a suo carico, ignaro che una minaccia inaspettata si sta avvicinando.

A consolare Rosa, amareggiata per aver perso un’occasione di lavoro importante, c’è suo figlio, mentre Raffaele cerca conforto in Diego, dato il crescente distacco di Ornella. Sembra che la calma, a Napoli, sia destinata a durare ben poco.

La tempesta su radio golfo 99

Il punto di svolta arriva a metà settimana, quando Antonietta decide di agire. Interviene pubblicamente a Radio Golfo 99, e le sue parole si rivelano una vera e propria bomba, del tutto ingestibile. La donna, con un atto di incredibile coraggio, denuncia in diretta radiofonica il marito, svelando dettagli che gettano un’ombra pesante su Gennaro. Questo gesto provoca una reazione estremamente dura da parte di Gagliotti, il quale si ritrova ora con le spalle al muro e la sua reputazione in gioco.

Parallelamente, Rosa fatica ad accettare la delusione per il lavoro sfumato e osserva con un misto di frustrazione come gli uomini della sua vita reagiscano in modi diversi al suo stato d’animo. Le dinamiche familiari e personali si complicano ulteriormente. Ancora in conflitto, Rossella e Nunzio riescono, tra mille difficoltà, a trovare un punto d’incontro, forse un segnale di una possibile riconciliazione o almeno di una tregua.

Intanto, per Samuel, il sogno di diventare uno chef famoso sul web si scontra con la dura realtà. Scopre che l’abilità ai fornelli non è sufficiente per sfondare nel mondo digitale e che il percorso è molto più arduo del previsto. La sua frustrazione cresce, specialmente in vista del successo di Nunzio sui social, che alla fine accende un vero e proprio scontro tra i due giovani.

Conseguenze inattese e nuovi equilibri

La coraggiosa testimonianza di Antonietta ha effetti immediati e definitivi. Dopo le sue dichiarazioni pubbliche, Gennaro Gagliotti non ha più scampo: Ferri e Marina festeggiano la loro vittoria, sapendo che l’uomo non potrà più sfuggire alla giustizia. Un’era di tensioni e manipolazioni sembra giungere al termine, ma le cicatrici lasciate da Gennaro saranno difficili da rimarginare.

Sul fronte personale, Raffaele è sempre più dispiaciuto per il distacco emotivo di Ornella. Il loro rapporto sembra attraversare una fase di profonda crisi, con conseguenze imprevedibili per la coppia storica della soap. Il portiere di Palazzo Palladini si trova a dover affrontare non solo le problematiche legate alla sua carriera, ma anche quelle del suo matrimonio.

Alberto, desideroso di aiutare il figlio nel suo percorso terapeutico, si scontra con una difficoltà inaspettata: non riesce a creare il giusto canale di comunicazione con lui. Nel tentativo di comprendere meglio la “terapia del giglio”, incontra un personaggio enigmatico e affascinante, la cui comparsa potrebbe aprire nuove prospettive o complicare ulteriormente la situazione. Infine, la rivalità tra Samuel e Nunzio raggiunge il culmine, con Samuel che vive malissimo il successo social dell’amico, culminando in un duro scontro che potrebbe mettere a repentaglio la loro amicizia.