Come aumentare follower su Instagram: 4 trucchetti

Instagram è il social del momento con un numero di utenti in crescita e sempre più funzionalità a disposizione.

Per questo motivo sta diventando un vero e proprio strumento di business e le aziende sono interessate a sfruttarlo al meglio. Conoscerne trucchetti e potenzialità è essenziale, sia in un’ottica di guadagno che di reputazione social. Una strategia è fondamentale per far crescere il proprio account, come sottolinea NinjaLitics. Quindi come aumentare follower?

Contenuti curati, conoscenza degli strumenti a disposizione, analisi approfondita del mercato e del target sono essenziali in questa strategia. Ovviamente, ne fa parte tutto ciò che è stato integrato nell’applicazione, dagli elementi più vecchi a quelli più recenti: Instagram Stories, IGTV, Quiz e Sondaggi, Lista amici più stretti. Tutto questo se usato correttamente può portare grandi risultati.

Come aumentare follower: trucchetti Instagram

I trucchetti per aumentare follower non sono validi per tutti i brand, tutti gli influencer, tutti gli utenti. Sono linee guida preziose da calibrare sul proprio target, sui propri obiettivi. Da questi spunti si può trarre un’ottima strategia social da sfruttare per far crescere il proprio profilo Instagram.

1. Strategia Funnel nelle Stories

Chi usa quotidianamente Instagram lo fa soprattutto per le Stories, per farne e per guardare quelle altrui. Alcune, però, risultano quasi fastidiose, perché del tutto sconnesse tra loro. Una sequenza immensa di storie senza alcun filo logico che le leghi. Questo è un pessimo modo di sfruttare le Stories. Bisognerebbe invece puntare sulla strategia Funnel. Significa procedere gradualmente:

con la prima storia si crea consapevolezza nel follower

nella seconda e nella terza si deve generare l’interesse

la quarta serve a spingerli all’azione.

Quindi bisogna prima accattivare l’attenzione dell’utente e poi spingerlo ad interagire, anche solo rispondendo ad un quiz o a un sondaggio. A tal proposito…

2. Perché usare Quiz e Sondaggi

Gli stickers non sono altro che un modo per aumentare le reazioni alle proprie stories, per crescere in visibilità e dunque anche per aumentare i follower. Una volta catturato l’interesse con le prime due stories e generato hype, fare una domanda sui post precedenti è una strategia vincente. Anche perché se le persone interagiscono e non skippano, Instagram valuta positivamente il profilo e il contenuto, rendendoli visibili sempre a più persone!

3. Come sfruttare IGTV

IGTV non è ancora esploso davvero, lo utilizzano in pochi perché in pochi sanno usarlo bene, sfruttandolo al massimo. Il potenziale di questo strumento sta nel dare la possibilità di diversificare i contenuti proposti, di creare anche materiale più lungo del solito, come tutorial o guide, che pubblicati nelle Stories non avrebbero granché successo.

4. L’utilità della Lista amici più stretti

Come aumentare follower? Semplice, dando loro ciò che amano. Per questo condividere determinati contenuti solo con un determinato tipo di pubblico non è affatto sbagliato. Bisogna sempre avere percezione delle persone a cui ci si rivolge e dei loro interessi, diversificando le proposte.