Coming Out Day: tutti i coming out più belli (e divertenti)

Oggi, 11 ottobre, è la giornata mondiale del coming out, celebrata per la prima volta negli Stati Uniti nel 1988.

L’idea di celebrare il coming out con una ricorrenza apposita fu lanciata dagli attivisiti Robert Eichberg e Jean O’Leary durante il workshop The Experience and National Gay Rights Advocates.

Anche la data non è stata scelta a caso: l’11 ottobre 1988 era infatti il primo anniversario della seconda marcia nazionale su Washington per i diritti LGBT.

Oggi, a 31 anni di distanza, più forti che mai.

Diffidate da chi vi mette in testa che “nessuno deve sapere con chi vado a letto” perché l’omosessualità non è solo misero sesso, non è una perversione, ma è amore e non c’è niente di più bello del vivere tutte le sfaccettature dell’amore (infatuazione, cotta, corteggiamento, gelosia, passione, romanticismo..) alla luce del sole, con le persone che dicono di volervi bene. Perché se vi vogliono bene davvero il rapporto non cambierà di una virgola (se non in positivo).

Ecco i coming out più “divertenti” di Twitter:

– Mà, devo dirti una cosa

– Lo so già

– …. cioè?

– Vuoi i tortellini. Va bene.

– Ehm… no, cioè sì. Ma era un’altra cosa: sono gay.

– Ah… lo sapevo già.

– … ma come??!

– Sono tua madre. I tortellini li vuoi sì o no? Il mio #ComingOutDay 16 anni fa, avevo 14 anni. — Fabio 🏳️‍🌈 (@Iperbole_) 11 ottobre 2018

2015

“Mamma ho qualcosa da dirti, ma non riesco”

“Sei triste? Hai la febbre? Ti sei innamorato? Ti piacciono i maschi?”#ComingOutDay — Matteo (@matteinski) 11 ottobre 2018

Mio fratello di 11 anni: perché hai litigato con papà e mamma?

Io: perché non mi piacciono le ragazze, sono gay

Lui: ah vabbè e quindi? Lo sapevo già

Io: Lo sapevi?

Lui: Non cancelli mai la cronologia. Comunque prima di fidanzati con uno, me lo devi presentare#ComingOutDay — aerdnA (@asdlalla) 11 ottobre 2018

Ma quindi hai una fidanzata?

Sì!

Che bello!

Grazie!

No aspetta ma vi baciate in bocca?

Beh sì a volte!

Bleeee che schifo a me i baci fanno schifo. Il mio coming out con un bimbo di 6 anni.#ComingOutDay — EleMentale (@123_viaFasulla) 11 ottobre 2018

Il mio primo coming out è stato con la mia ex migliore amica, aveva appena detto che ”voleva amici etero come lei” e io ho commentato dicendole ”peccato che io non lo sia”, mettendogliela proprio lì. #ComingOutDay — vi (@monetselio) 11 ottobre 2018