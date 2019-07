Fan fa coming out davanti a Shawn Mendes – la reazione del cantante (VIDEO)

Durante una delle ultime date del tour di Shawn Mendes, il cantante ha incontrato alcuni fan, una di loro gli ha fatto una richiesta particolare.

“Voglio fare coming out, sono bisessuale. Non l’ho detto praticamente a nessuno. Non so come dirlo ai miei genitori. Mi chiedevo se tu potessi fare un video e dirglielo…”

Shawn si è rifiutato, ma per un motivo più che valido. La popstar canadese ha consigliato alla fan di dirlo personalmente ai genitori, rassicurandola sulla loro possibile reazione.

“Ascoltami, i tuoi genitori ti ameranno qualsiasi cosa tu dica loro e in qualsiasi modo tu lo faccia. Tu sei il loro mondo. Non posso avvicinarmi alla quantità di gioia e felicità che sentiranno quando scopriranno che gli stai dicendo la verità. Non chiedermi di fare questo video. Credimi che lo farei se pensassi che fosse la cosa migliore da fare. Nel mio cuore però so che non è la giusta cosa da fare. I tuoi genitori ti ameranno anche di più sapendo che sei stata onesta con loro. Quindi adesso sta a te. Non voglio metterti pressioni. Sicuramente non c’è persona al mondo che vogliono sentire più di te, fidati. Sono fiero di te, ok? Sono davvero orgoglioso di te.”

In effetti Shawn le ha dato un consiglio più che valido. Vi immaginate l’imbarazzo dei genitori che scoprono una cosa così importante della figlia dalla bocca di un estraneo?

