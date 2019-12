Concerto di Capodanno su Rai Uno e su Canale 5: la lista degli artisti che si esibiranno

Come ogni anno da un po’ di tempo a questa parte, per la serata di San Silvestro Rai Uno e Canale Cinque propongono in diretta due concertoni in piazza. Su Rai Uno ci sarà Amadeus con la nuova edizione de L’Anno Che Verrà in diretta da Potenza (in Basilicata) mentre su Canale Cinque sarà la volta di Federica Panicucci con il suo Capodanno In Musica in diretta da Bari (in Puglia).

Concerto di Capodanno, L’Anno Che Verrà:

Numerosissimi gli artisti che calcheranno i rispettivi palchi: Amadeus – che a febbraio condurrà la settantesima edizione del Festival di Sanremo – avrà sul palco i finalisti di Sanremo Giovani (Leo Gassman, Fadi, Marco Sentieri, Fasma, Eugenio in Via di Gioia), la vincitrice di Sanremo Young Tecla Insolia ed i prescelti di Area Sanremo, Matteo Faustini ed il duo Gabriella Martinelli & Lula.

Oltre loro ci saranno anche Cristiano Malgioglio, Albano e Romina, Benji e Fede, Alberto Urso, Elettra Lamborghini, Rocco Hunt, Arisa, i The Kolors, gli Stadio, Marco Masini, Orietta Berti, Fausto Leali, Riccardo Fogli, Gigi D’Alessio, Ivan Cattaneo, Antonella Ruggiero e Paolo Vallesi.

Concerto di Capodanno, Capodanno In Musica:

Su Canale Cinque ci saranno invece Elodie, Giordana Angi, Riccardo Marcuzzo ed Annalisa da Amici, J-Ax, Nek, Fabrizio Moro, Fred De Palma, Didi, Marianne Mirage, Mondomarcio, Raf, Umberto Tozzi, Francesco Renga, Rovazzi, Shade, Anna Tatangelo e Max Brigante che proporrà un deejay set a tarda notte.