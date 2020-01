Concorrente del GF Vip parla di Barbara d’Urso e delle sue luci

Appena finita la terza puntata del Grande Fratello Vip Adriana Volpe ha nominato una nota conduttrice Rai e Rita Rusic ha fatto lo stesso, ma con una delle regine di Mediaset. Mentre parlava di bellezza e di come all’interno del GF i vip possano spesso non apparire al loro meglio, la nota produttrice ha fatto un paragone tirando in ballo Barbara d’Urso e le sue luci.

“Ma poi conta fino un certo punto. Prendi anche Barbara d’Urso, magari senza luci e le inquadrature non giuste è diversa, ma l’importante sono i contenuti”.

Anche questa volta è scoppiato un caso sui social, in molti infatti hanno accusato la Rusic di aver lanciato una shade a Carmelita, ma onestamente a me non è sembrato così ed ho visto la scena incriminata in diretta. Rita intendeva dire che tutti (compresa lei) cambiano a seconda delle inquadrature, del trucco o delle luci, quindi direi che non si è trattato affatto di una frecciatina.

La Rusic sta dicendo che la D’Urso senza luci e senza trucco appare molto “diversa”#GFVIP pic.twitter.com/cdAoUUtVbM — Leviticcà (@leviticca) January 16, 2020

Rita Rusic: ‘Se vedi la D’Urso senza luci e trucco…’ #GFVIP — MarcoB. (@SunshineMarcoB) January 16, 2020

La Rusic che fa leggermente intuire che la D’Urso con meno luci e meno trucco è molto diversa! #GFVIP — Ste (@soloste) January 16, 2020

++ MERDONE DELLA RUSIC CONTRO BARBARA D’URSO E LE LUCI CHE LE TOLGONO LE RIGHE ++#gfvip — LaTeVilisione 📺 (@LaTeVilisione) January 16, 2020

Rita che sparla di Barbarella D’Urso e delle sue luci benedette⚰️ #GFVIP #GFVIP4 — maria (@Maria25760009) January 16, 2020