I concorrenti del GF Vip prendono in giro Achille Lauro

Prima di chiudere la puntata di ieri, Alfonso Signorini ha salutato i suoi ‘vipponi’ mostrando loro la foto di Achille Lauro al Festival di Sanremo 2020.

Qualcuno ha ironizzato dicendo che il cantante “è piatto“, mentre Fernanda Lessa e Andrea Montovoli hanno detto che Achille si è ispirato alle tutine di Patrick e Zequila per il suo look sanremese (sto ancora ridendo).

Ma non è finita qui, perché una volta in suite Fernanda ha continuato a parlare del cantante, ridacchiando sulla tutina dorata. L’ex modella ha poi ricordato l’esperienza di Achille a Pechino Express.

“Ma a Pechino Express sempre litigava. Ma poi era con quel compositore, brrr tutti bianchicci, magrolini. E poi hanno pure vinto. Ora pure a Sanremo”.

Patrick si è messo a ridere e ha risposto “Ma Sanremo è tutto un magna, magna” e improvvisamente la regia ha cambiato stanza.

Ogni volta tagliano sul più bello.



