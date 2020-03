Concorrenti del GF Vip aggiornati sul Coronavirus si preoccupano: “L’Italia è ferma, è un momento storico”

Stamani i concorrenti del GF Vip sono tornati a parlare del Coronavirus, Valeria Marini si è anche chiesta se sia stato trovato un vaccino.

Nel pomeriggio Alfonso Signorini è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per svelare la data della finale e per gli aggiornamenti sul Coronavirus. Adriana Volpe poco dopo ha cercato di fare il punto della situazione e a differenza dei compagni ha posto l’accento sui danni che questo virus porterà alle aziende.

“Questa è un’epidemia grave. […] Come ci hanno detto la mortalità è del 2/3%, si tratta soprattutto di persone molto anziane o di immunodepressi. […] In ogni caso è davvero assurdo. Non sapremo mai se è nato tutto da un laboratorio, oppure è una mutazione di un virus già esistenze. Scuole chiuse, stadi, musei chiusi. Il campionato che sarà fermo, è allucinante. Le aziende immagino in che condizioni saranno. Il paese si è fermato, immaginate che batosta economica che sta avendo l’Italia. Che cavolo di momento storico, è pazzesco ragazzi”.