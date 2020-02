I concorrenti del GF Vip scoprono del caso ‘Morgan e Bugo’: ecco cosa è successo ieri sera

I concorrenti del Grande Fratello Vip in questo mese di programma si sono persi diversi avvenimenti più o meno importanti e anche tante perle trash, tra le quali il colpo di scena Sanremo con Morgan che cambia il testo di Sincero. Ieri sera poco prima di cenare Asia ha spifferato tutto ai suoi coinquilini. La ragazza all’inizio ha scambiato Morgan per Malgioglio, ma poi si è corretta ed ha spiegato quello che è successo sul palco del Teatro Ariston.

“Ragazzi a Sanremo è successo un casino assurdo. Praticamente c’era Malgioglio, no Morgan scusate. Doveva cantare con un tipo sconosciuto. Morgan è entrato sul palco cantando parole che vanno contro di quello e quello ha lasciato il palco”.

Pochi istanti dopo il racconto, il GF ha richiamato Asia in confessionale e sicuramente le avrà ricordato che non può svelare ai ragazzi quello che è accaduto in queste settimane fuori dalla casa di Cinecittà. In ogni caso i concorrenti del GF si sono persi il Sanremo più bello e trash degli ultimi anni.

Asia racconta di Malgioglio Morgan e il ‘tipo sconosciuto’ agli altri concorrenti del GF Vip: il video.

Si l’ha detto solo che ha chiamato Morgan Malgioglio prima e di bugo non si ricordava il nome 😂 E ha detto che il vincitore non lo conosceva #GFVIP — giulia🌻 (@GiuliaPintore) February 19, 2020