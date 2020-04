Conduttore tv attacca Emma Marrone: “Sembra la Nannini con la diarrea”

Pino Scotto non ha peli sulla lingua e spesso ci va giù davvero pesante nelle interviste ed è il caso di quella che ha rilasciato a Gaspare Baglio per Rolling Stone. Il conduttore ha attaccato i talent ed ha offeso Emma Marrone, definendola ‘Gianna Nannini con la diarrea’.

“Per prima cosa hanno stancato i talent. E poi la gente si è resa conto che da lì non è mai venuto fuori uno decente e che valga. Mengoni cerca di fare Alex Baroni, la Marrone sembra Gianna Nannini con la diarrea, quando urla. Poi la Amoroso cerca di imitare la Pausini ed è pure stonata. Almeno la Pausini è intonata.

Ma pure nel rock c’è sta roba eh, non solo nel pop. Ci sono solo fotocopie delle fotocopie delle brutte copie. Chissà cosa è successo: anche le band famose non riescono a fare un disco decente. – ha continuato il conduttore e cantautore – Comunque torniamo ai talent…Sono convinto che siano il suicidio dell’arte e della musica. Hanno fatto credere a questi ragazzini che basta cantare una cover per diventare famosi. Sai quanti ne ho incontrati, in tour, di questi ragazzini? Sono tutti in analisi, depressi, giustamente. Li fanno sentire delle star lì dentro. Tanto a loro che gliene frega? Finito un reality ne comincia un altro il giorno dopo. Ma il problema sono le persone che le guardano, ste stronzate”.