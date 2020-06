Conduttrice si sfoga perché non la fanno lavorare: “Ho fatto chiamate e bussato a diverse porte, ma non perdo la mia dignità”

Adriana Volpe per mesi si è lamentata di come non è riuscita a trovare spazio in tv e adesso un’altra brava conduttrice si è sfogata per un motivo simile. Monica Leofreddi ha pubblicato un post su Instagram in cui ha detto di aver bussato a diverse porte e fatto anche qualche chiamata, ma senza troppi risultati. Dopo la chiusura di Torto o Ragione infatti la conduttrice non si è praticamente più vista in tv (se non per le sue ospitate).

“Io sono sempre ad aspettare che si apra la mia porta per tornare a lavorare. Ho bussato a tanto e credetemi, ho fatto anche telefonate che mi sono costate tanto, non ho mai perso la mia dignità ma mi sono spinta molto oltre il mio orgoglio. – ha continuato la conduttrice – Non bisogna mai avere rimpianti e per questo non si deve avere paura di chiedere aiuto . Il compromesso non è mai stata la mia chiave per aprire le porte ma non per questo si deve smettere di lottare. Ricevo molti attestati di stima ma sulla fine non si concretizzano mai. Il vostro supporto ed il vostro affetto mi aiutano tanto a vedere ancora il mio futuro professionale in rosa! Io dietro quella porta ci sono sempre stata anche se spesso forse per alcuni troppo, ho messo i miei affetti prima di tutto. Pentimento? Zero! Ma ora … apriti”.

Non capisco come mai i vertici Rai non abbiano trovato un posto per Monica, visto che di programmi adatti a lei sulle loro reti ne hanno diversi. Un esempio? Se è vero che la Cuccarini non sarà presente nella prossima edizione de La Vita in Diretta, la Leoffredi potrebbe prendere tranquillamente il suo posto.

La conduttrice ha parlato anche con Blogo ed ha rivelato che sarebbe disposta anche a partecipare a Ballando con le Stelle.

“La mia agenzia sa che io non penso di saperli fare… Non è snobbismo, li guardo sempre. Ballando con le stelle lo farei anche domani. L’Isola dei famosi, invece, ci penserei un attimo, anche perché non credo di avere corpo e mente abbastanza forti per affrontarla”.