Conduttrice TV si candida per partecipare al Grande Fratello Vip

Manca meno di un mese al debutto della quarta edizione del Grande Fratello Vip ed il cast, presumibilmente, è già stato in gran parte strutturato: chissà quindi se gli autori hanno accettato la richiesta di partecipazione di Simona Tagli che – fra le pagine di Spy – ha candidamente ammesso di voler varcare la porta rossa.

Il numero di Spy che riporta l’auto-candidatura della Tagli è dello scorso giugno, quindi in teoria avrebbe avuto tutto il tempo per fare i provini (ed ipoteticamente pure superarli). Sarà per lei la volta buona?

Ecco la sua dichiarazione:

“Mi piacciono i reality, ho già fatto L’Isola dei Famosi sapendo che non avrei resistito a lungo. Poi non me ne hanno più proposti. Il Grande Fratello Vip però lo farei molto volentieri”

Grande Fratello Vip, il probabile cast

Natalia Bush (modella, ex concorrente de La Talpa)

Nora Amile (ex concorrente de La Pupa e il Secchione)

Divino Otelma (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Giucas Casella (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Cicciolina (ex attrice hard)

Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina)

Lorenzo Riccardi (ex di Uomini e Donne)

Eva Robin’s (attrice, personalità LGBT)

Loredana Lecciso (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Matilde Brandi (ballerina)

Fernanda Lessa (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Claudia Galanti (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Shalpy (cantante, ex concorrente di Pechino Express)

Kabir Bedi (attore, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Andrea Melchiorre (ex di Uomini e Donne)

Mariano Catanzaro (ex di Uomini e Donne)

Arianna David (ex Miss Italia, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Karina Cascella (opinionista, ex vincitrice de La Talpa)

Adriana Volpe (conduttrice, ex concorrente di Pechino Express)

Michele Cucuzza (conduttore)

Fanny Cadeo (attrice)

Antonella Elia (showgirl, ex Isola dei Famosi)

Paola Di Benedetto (modella, ex Isola dei Famosi)

Manila Nazzaro (conduttrice, ex Miss Italia)

Francesco Chiofalo (ex Temptation Island)

Antonella Fiordelisi (ex Temptation Island)

Gianluca Fubelli (comico)

Zoe Cristofori (influencer)

Ginevra Lambruschi (influencer)