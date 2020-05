Congiunti e affetti stabili, dal 4 maggio potremo far visita ad amici e fidanzati? I chiarimenti di Palazzo Chigi (VIDEO)

Le parole del viceministro della salute avevano fatto esultare milioni di italiani, che pensavano di poter far visita agli amici dal 4 maggio, ma ieri sera è arrivata la doccia fredda. La Repubblica ha chiarito che potremo vedere partner (affetti stabili) e parenti fino al sesto grado (congiunti), ma non i nostri bff. Qualcuno ha messo in dubbio quanto riportato dal noto quotidiano, ma a fare chiarezza c’ha pensato Domitilla Savignoni al TG5, che ha riportato fedelmente quando dichiarato da fonti governative.

Come si legge su La Repubblica, non potremo andare a prendere un caffe dalla nostra migliore amica o a fare una partita a carte con l’amico che non vediamo da mesi, questo perché il governo non li ritiene ‘congiunti e affetti stabili’.

“Palazzo Chigi ha fornito nuovi chiarimenti in particolare sulla definizione di affetti stabili e congiunti. Hanno detto che riguarderà parenti e affini. Sono però esclusi assolutamente gli amici, sono invece comprese le relazioni stabili, fidanzati e fidanzate che avevano tanto fatto discutere nelle ultime settimane. Amici esclusi dagli affetti stabili. Molte regioni emanano ordinanze non concordate con le direzioni del governo. […] Quindi le fonti di governo hanno assicurato che sarà vietato far visita agli amici. Si potrà anche andare fuori dalla regione, ma solo per motivi di salute o estrema necessità e urgenza. Potranno tornare al proprio domicilio le persone che si trovano in una regione diversa”.

Una cosa è certa: se tutti rispetteremo le regole e i numeri rimarranno più o meno quelli di questi giorni, a giugno probabilmente torneremo a spettegolare dal vivo con le nostre bff.