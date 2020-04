Conte rettifica: “I congiunti sono anche i fidanzati e gli affetti stabili”

La polemica montata da ArciGay e Monica Cirinnà ha avuto i suoi effetti e con una nota da Palazzo Chigi è stato rettificato che nella categoria dei CONGIUNTI entrano a far parte anche i fidanzati e gli affetti stabili, ovvero le relazioni d’amicizia duratura.

Più precisamente si legge:

In questo modo il nostro Governo non ha discriminato nessuno equiparando le coppie di fidanzati che vivono separati alle coppie sposate.

Insomma, dal prossimo 4 maggio sarà possibile andare a trovare – oltre la zia che non vedevamo dalla prima comunione – anche i nostri compagni ed i nostri migliori amici.

Ecco cosa aveva detto Monica Cirinnà prima di questo aggiornamento:

“Condivido la prudenza del Governo nella scelta di graduare le aperture: sono ancora troppe le incertezze, e non possiamo rischiare una ripresa improvvisa dei contagi. Allo stesso tempo, non condivido la scelta di limitare le visite in sicurezza ai soli congiunti, perché non tiene conto della pluralità delle esperienze e degli affetti. Esistono relazioni significative che vanno al di là dei legami giuridici e di sangue, e relazioni che attraversano i confini delle Regioni: penso innanzitutto alla situazione di alcune famiglie separate, alla condizione delle coppie non conviventi o delle famiglie arcobaleno non riconosciute, ma anche ai tanti legami di affetto tra persone sole, che vengono ignorati dal decreto. Se si decide di venire incontro, seppur limitatamente, a specifiche esigenze affettive, si deve farlo nel rispetto della pari dignità e dell’autodeterminazione delle persone. Le solitudini sono tante e diverse, e non possono essere ignorate. Mi auguro che si intervenga presto a precisare, anche solo in via interpretativa, la portata del decreto approvato ieri sera, su questo specifico punto e ferme restando tutte le necessarie precauzioni. La ritengo una assoluta priorità e mi batterò per questo”.