Consigliere comunale di Trieste contro Barbara d’Urso: “Niente CoronaVirus per lei? Ha contribuito all’epidemia”

Fabio Tuiach in passato è finito sui quotidiani e anche a Striscia la Notizia per le sue deliranti dichiarazioni omofobe. Il noto consigliere comunale di Trieste (eletto nel 2016 con la Lega Nord ) si è scagliato più volte contro le famiglie rainbow e ha anche etichettato i rapporti omosessuali come “satanici”.

In questi giorni il signor Tuiach se l’è presa anche con Barbara d’Urso, accusandola addirittura di essere stata utile al diffondersi dell’epidemia di COVID 19. Non contento il consigliere comunale si chiede come mai la conduttrice non abbia ancora il CoronaVirus.

“Ma Barbara D’Urso che ci ha invitato ad abbracciare un cinese ed è stata vista da milioni di italiani? Niente influenza per lei come per Zingaretti e soci piddini? Forse in TV ci ha mentito e non ha abbracciato nessuno ma è stata molto utile al diffondersi dell’epidemia. Capite ora perché gli altri paesi non vogliono italiani, forse in Africa riusciamo a entrare clandestinamente con un barcone”.

Ma è nei commenti sotto al post che si capisce come mai Tuiach ce l’ha così tanto con Carmelita.

“Tanto per lei la “famiglia è dove c’è amore” e ga abbracciado un po’ tutti. Lei fa il suo lavoro al servizio della globalizzazione e di un mondo arcobaleno dove non ci devono essere differenze di sess0 razza e religione. Fa sempre pubblicità alle famiglie arcobaleno. Ha venduto l’anima al diavolo in effetti come molti del mondo dello spettacolo”.

B!tches, per farvi capire chi è Tuiach, vi lascio con un video di qualche mese fa.

Il consigliere leghista (e fieramente fascista, come dice lui stesso) Fabio Tuiach, ora nel Gruppo Misto del consiglio comunale di Trieste, è risentito perché Liliana Segre gli ha svelato che Gesù era ebreo. E chissà quando tra poco scoprirà che Babbo Natale non esiste, eh. pic.twitter.com/4DUaEX18sN — Giulio Cavalli (@giuliocavalli) November 29, 2019