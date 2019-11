Consigliere della Lega: “Il 90% delle denunce di violenza su donne sono false”

Umberto La Morgia è un Consigliere Comunale della Lega a Casalecchio di Reno ed oggi è finito sulla bocca di tutti per aver scritto e poi cancellato (coff, coff) un post inerente alla Giornata Mondiale Contro La Violenza Sulle Donne. Una giornata che teoricamente dovrebbe mettere d’accordo tutti, ma sulla quale il signor La Morgia ha voluto metter becco.

“Il 90% delle denunce di violenza di uomini su donne sono false e vengono archiviate intasando Procure e Tribunali. Ma questo non fa notizia”.

Ovviamente per capire Umberto La Morgia basta aprire il suo profilo Facebook (dove ha scritto di essere felicemente omosessuale) e fare una ricerca su Google (dove appaiono molteplici sue dichiarazioni contro la comunità LGBT).

La Morgia, infatti, si è schierato apertamente contro le Unioni Civili, le adozioni per le coppie LGBT, la gestazioni per altri (volgarmente chiamata ‘utero in affitto’), la legge contro l’omofobia ed anche i Gay Pride. Insomma…



Ovviamente – come già scritto prima – Umberto La Morgia ha chiesto scusa per le parole usate sulla giornata contro la violenza sulle donne, anche se la toppa – forse – è stata peggio del buco.