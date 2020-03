Il Consiglio regionale della Liguria si riunisce per il Coronavirus e parte Stupid Love di Lady Gaga che li interrompe

Lady Gaga venerdì scorso con l’uscita di Stupid Love ci aveva avvisati.

“Il mondo si consuma nei conflitti. Diverse tribù combattono per il potere. Mentre gli Spirituali pregano e dormono per la pace, i Punk per la gentilezza si battono per Chromatica”.

I Punk gentili evidentemente sono entrati in azione anche in Italia. Ieri pomeriggio alle 18 si è riunito il Consiglio regionale della Liguria per affrontare l’emergenza del Coronavirus. Mentre i presenti discutevano sulla chiusura delle università, in aula è partita Stupid Love della Germanotta. I presenti l’hanno presa bene e si sono fatti una risata.

La promozione del singolo è ufficialmente iniziata.

Stupid Love al Consiglio regionale della Liguria: il video.

Durante il consiglio della regione liguria parte #StupidLove. Corona virus: cancelled pic.twitter.com/Zy6vuesg74 — 𝕃𝕚𝕥𝕥𝕝𝕖 𝕄𝕠𝕟𝕤𝕥𝕖𝕣𝕤 🇮🇹 (@LMonstersITA) March 2, 2020

scusate ma è partita #stupidlove durante il consiglio per il coronavirus della liguria mi sento male pic.twitter.com/W7pJ74kuKl — eli (@allysmaine) March 2, 2020

#StupidLove di #LadyGaga che parte mentre, il Presidente della Liguria Toti parla durante una conferenza stampa sul corona virus (presumo nella stessa regione), è impagabile. Gli italiani sanno come far parlare di loro, sempre e comunque 😂😂😂 everybody loves Gaga ❤️ — Claudia (@LPsoldier_91) March 2, 2020