Due coppie di Uomini e Donne dicono NO a Temptation Island Vip

Temptation Island Vip tornerà a settembre con la seconda stagione e gli occhi sono tutti puntati sulle coppie uscite da Uomini e Donne per cercare di individuare chi potrebbe prender parte al cast.

Durante l’ultima stagione di Uomini e Donne si sono seduti sul trono nove ragazzi e fra loro solo sei sono tutt’ora fidanzati: Andrea Cerioli, Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni, Ivan Gonzalez e Andrea Zelletta. Considerando che Riccardi è in lizza per partecipare al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, restano cinque i candidati alla seconda edizione di Temptation Island Vip.

Fra i cinque rimasti ben due hanno rifiutato di partecipare: sto parlando di Teresa Langella e Andrea Zelletta. Per la prima (che tornerebbe sul luogo del delitto con Andrea Del Corso) sarebbe un deja-vu, dato che lo scorso anno sia lei che il suo compagno ricoprivano il ruolo di tentatori.

“Dopo tutto quello che abbiamo vissuto, non trovo una spinta a metterci ancora in discussione. In futuro non avrei paura a partecipare“.

Stesso pensiero di Zelletta:

“In questo momento stiamo vivendo una storia incredibile perciò non siamo alla ricerca di una prova del nove. Sarebbe bello tornare in famiglia perché ci manca tutto lo staff, ma non sarebbe il posto giusto per noi. Non abbiamo dubbi sul nostro amore, anzi ogni giorno arrivano nuove conferme, quindi non avremmo la spinta necessaria per metterci in discussione“.

Alla luce dei fatti rimarrebbero ‘papabili’ per partecipare con le rispettive compagne solo Andrea Cerioli, Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni, con i primi due che già lo scorso anno hanno partecipato come tentatori alla versione Vip. Chi accetterà di mettersi in gioco alla corte di Alessia Marcuzzi?