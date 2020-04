Corona diffidato dal Tribunale perché ha infranto le regole imposte dal Governo

Corona è finito di nuovo nei guai per aver infranto le regole del distanziamento sociale imposte dal nostro Governo per evitare la diffusione del CoronaVirus.

In queste settimane, infatti, Corona ha più volte ospitato nella propria abitazione il suo personal trainer (immortalando il tutto su Instagram Stories) e per questo motivo è stato diffidato dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. A rendere noto il fatto è stata la Questura di Milano.

Nella diffida gli viene intimato il rispetto delle regole sul distanziamento sociale.

«Nei giorni scorsi è stato accertato che lo stesso, nonostante fosse sottoposto alla detenzione domiciliare, ha più volte ricevuto il suo personal trainer, che è stato rintracciato nei pressi della sua abitazione e, per questo, multato per aver violato il divieto di spostamenti in assenza di comprovate necessità».