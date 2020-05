CoronaVirus, l’esperto sconsiglia il sesso fra affetti stabili

Da ieri siamo entrati ufficialmente nella chiacchierata fase 2 di questa pandemia e molti congiunti e affetti stabili si sono finalmente ritrovati dopo due mesi di quarantena forzata.

Tuttavia Francisco Cabello, direttore dell’istituto andaluso di sessuologia – fra pagine del quotidiano La Vanguardia – ha sconsigliato il sesso fra affetti stabili ritrovati, dato che il rischio di contagio da Covid-19 è alto.

L’esperto ha infatti fortemente sconsigliato qualsiasi tipo di rapporto orale e di bacio, gli unici ammessi quelli a stampo purché senza saliva: sarebbe infatti la saliva la causa dell’espandersi del contagio.

“Se incontri qualcuno di nuovo [un affetto stabile che non vedi da mesi, ndr], l’ideale sarebbe fare un test sierologico che risulta positivo agli anticorpi per sapere che il virus è passato o che non ha avuto alcun sintomo e che a quel tempo ha un test negativo. La drammatica realtà dal punto di vista sessuale è che il Covid-19 è nella saliva, quindi per le nuove relazioni è meglio far passare altri quindici giorni senza fare sesso, attendere che non compaiano sintomi e quindi evitare pratiche sessuali rischiose. Raccontatevi fantasie erotiche, datevi al sesso online oppure all’autoerotismo, se siete vicini mantenete però la distanza”.