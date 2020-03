Coronavirus si abbatte anche su Amici: Maria De Filippi fa dei cambiamenti

Da più di una settimana i programmi tv in onda da Milano sono senza pubblico in studio. Adesso però l’epidemia non è più un problema legato alla Lombardia e al nord Italia in generale, ci sono casi ormai quasi in ogni regione del nostro paese. Il governo oggi pomeriggio ha disposto la chiusura di tutte le scuole e le università fino al prossimo 15 marzo, ma pare verranno presi altri provvedimenti, come l’assenza di pubblico in studio per tutte le trasmissioni tv italiane. Per questo motivo Maria De Filippi pare stia pensando di anticipare la seconda puntata di Amici 19. Tra poche ore infatti la Fascino deciderà se mandare in onda la puntata del talent domani giovedì 5.

“Mediaset avrebbe deciso di anticipare la seconda puntata del Serale (prevista venerdì) a domani, giovedì 5 marzo, per non rinunciare al pubblico. Il problema, tuttavia, si presenterebbe anche domani sera qualora il decreto venisse firmato e diventasse operativo prima della diretta di domani. In quest’ultimo caso, l’anticipo servirebbe a ben poco e la diretta potrebbe rimanere programmata per venerdì. Domattina verranno sciolti i nodi”.

Amici 19: l’annuncio di Davide Maggio.

Anche a Roma i programmi tv potrebbero andare in onda senza pubblico a partire da venerdì. Per questo, Mediaset pare stia pensando di anticipare la messa in onda di #Amici19 a domani. — Davide Maggio (@davidemaggio) March 4, 2020

UFFICIALE.

Serale di #Amici19 registrato domani col pubblico e in onda venerdì sera. #AscoltiTv pic.twitter.com/H20K8lmhU4 — MasterBB (@MasterAb88) March 4, 2020