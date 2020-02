CoronaVirus: Baby K rinvia l’uscita del nuovo tormentone

Baby K è sinonimo di successo e di tormentone, ma con un clima delicato come quello che stiamo attualmente vivendo a causa del CoronaVirus (che nel nostro paese ha già fatto circa 350 contagi e 11 vittime), non se l’è sentita di tornare in radio e – in accordo con il suo management e con il suo staff – ha deciso di posticipare a data da definire l’annunciato singolo Buenos Aires, che sarebbe dovuto uscire venerdì 28 febbraio.

“Baby K insieme al suo management e al suo staff, vista la delicata situazione in cui si trova il nostro paese in questo momento, hanno stabilito di posticipare la release del nuovo singolo ‘Buenos Aires’ a data da destinarsi. Appena possibile seguiranno nuovi aggiornamenti. Vi ringraziamo tutti per la comprensione e la pazienza.”

A commentare la notizia è stata anche Baby K via Instagram:

“Ci sarà da aspettare ancora un pochino per l’uscita di Buenos Aires. Grazie per la vostra pazienza, io sono qua in trepida attesa di farvi ascoltare la nuova bomba…! Un abbraccio a tutti, arrivo. Stay tuned 💪🌹”

Buenos Aires, quindi, che ci avrebbe dovuto far compagnia in questo fine inverno, probabilmente uscirà in primavera.