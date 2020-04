CoronaVirus: Beyoncé non canta per Lady Gaga, ma dona 6 milioni di dollari

Beyoncé quando si è collegata a sorpresa durante il concerto evento One World Together At Home organizzato da Lady Gaga con l’Organizzazione Mondiale della Sanità – al contrario dei suoi colleghi – non ha cantato ma si è limitata ad un breve discorso sulla gravità del CoronaVirus.

Oggi però ha annunciato che con la sua organizzazione benefica donerà – insieme al CEO di Twitter – 6 milioni di dollari per aiutare gli operatori sanitari alla lotta al Covid-19.

“Nelle nostre più grandi città, gli afroamericani comprendono un numero sproporzionato di lavoratori in queste posizioni indispensabili e avranno bisogno di sostegno per la salute mentale e cure per il benessere personale, inclusi test e servizi medici, forniture alimentari, consegna di cibo, sia durante come dopo la crisi. BeyGOOD è entrato a far parte dell’organizzazione Start Small di Jack Dorsey per raccogliere 6 milioni di dollari a sostegno di organizzazioni che offrono servizi di benessere mentale attraverso una partnership nazionale con l’Università della California. L’iniziativa è anche una partnership con la National Alliance on Mental Illness negli Stati Uniti per promuovere azioni in città come Houston, New York, New Orleans e Detroit. Il supporto aiuterà organizzazioni come il United Memorial Medical Center, Bread of Life, Mathew 25 e molti altri”.