CoronaVirus, ex cantante di Amici non sta bene: “Sono in attesa del tampone”

Calciatori, attrici, politici e presentatori, molti personaggi più o meno noti sono risultati positivi al CoronaVirus e ieri un cantante che ha partecipato ad Amici ha scritto ai suoi fan ed ha rivelato loro che non sta bene e che potrebbe fare il tampone. Manuel Aspidi ha detto di essere stato assente sui social perché negli ultimi giorni ha la febbre e la tosse.

“Ciao a tutti e scusatemi se a differenza di altri artisti sono rimasto in silenzio e in disparte in questi giorni dopo il mio ultimo video in cui vi invitavo a restare a casa.

Il motivo per il quale sono fuori dal mondo social è perché non sto in forma, ho febbre e tosse da qualche giorno, ho già contattato chi di dovere spiegando la mia situazione nel dettaglio, spostamenti compresi, in primis per preservare le persone con le quali sono stato in contatto nei giorni precedenti all’invito di restare a casa.

Sono in attesa di essere ricontattato dalla mia ASL di appartenenza per capire con essa se effettueranno il tampone oppure se attenderanno qualche giorno dato che i sintomi sono uguali alla comune influenza.

lo sono qui non mi sono dimenticato di voi e credetemi mi sarebbe piaciuto tantissimo cantare per voi e fare dirette per farci compagnia e trascorrere un po’ di tempo assieme, ma al momento non sto bene non sono in formissima. Vi terrò aggiornati, vi abbraccio con affetto.

Manuel”.