CoronaVirus: Elettra Lamborghini annulla gli instore, i Pinguini Tattici Nucleari i concerti – ecco tutti gli artisti che sono in standby

Il CoronaVirus ha messo in allerta tutta la regione Lombardia, il Veneto ed anche l’Emilia Romagna, per questo motivo molti artisti hanno deciso (in alcuni casi sono stati costretti) ad interrompere le loro attività che prevedevano il riunirsi di centinaia di persone, come concerti, eventi, instore e serate.

La prima a farlo è stata Elettra Lamborghini.

“Date le notizie delle ultime ore è con grande rammarico che ci troviamo costretti ad annullare gli instore previsti per oggi a Biella e per domani a Genova per motivi precauzionali:una decisione doverosa nei confronti dei numerosi fan di Elettra Lamborghini, che vuole privilegiare la salute di tutti in un momento così delicato. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori comunicazioni merito agli instare previsti la prossima settimana”.

Seguita da Linus che ha annullato la festa di Radio Deejay.

“Amici, a malincuore ma devo dirvi che abbiamo deciso di annullare la festa di martedì. Le notizie di queste ultime ore ci hanno portato a decidere che è meglio rinunciare a un momento così bello e privilegiare la salute di tutti. Mi dispiace perché avevamo speso già tempo, soldi ed energie ma, ripeto, la salute, la sicurezza e la tranquillità vengono prima di tutto. È una misura precauzionale, chi mi conosce sa che sono l’ultimo degli ipocondriaci, ma se esiste anche solo un dubbio che possa essere pericoloso noi abbiamo il dovere di essere prudenti.

Spero capirete, soprattutto quanto ci dispiace. Chi aveva comprato i biglietti ovviamente verrà rimborsato. Grazie”.

Non da meno i concerti: i Negrita saltano le date di Milano, Bologna e Verona, così come salta il primo concerto al Mediolanum Forum dei Pinguini Tattici Nucleari. Fermi anche Antonello Venditti, Morgan e Brunori Sars, mentre è a rischio la tournée di Loredana Bertè.