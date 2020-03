CoronaVirus, Elettra Lamborghini arrabbiata per la polemica che l’ha travolta: “Basta dire str**zate”

Qualche giorno fa Selvaggia Lucarelli ha attaccato pubblicamente Elettra Lamborghini.

«In Abruzzo in centinaia accalcati per Elettra Lamborghini, e ‘sti cavoli del Coronavirus – scrive la blogger – Amici abruzzesi, a meno che gli arrosticini non siano anche degli antivirali con proprietà sconosciute, questa è vera incoscienza. Per voi stessi e per la collettività. Musica e il buonsenso scompare».

Le immagini dell’instore di Elettra hanno fatto il giro del web ed è nata una polemica. Qualcuno sta continuando anche in queste ore a criticare la Lamborghini pensando che le foto in questione siano state scattate dopo il decreto che vieta anche questo tipo di eventi e show. Per questo oggi è intervenuta la cantante di Pem Pem, che su Twitter ha chiarito di aver cancellato tutti i suoi eventi da qui a giugno.

“Ignoranti e media continuano a dire str**zate,se mi conosceste davvero sapreste che non sono la 1* delle sprovvedute…ho cancellato tutto il mio calendario da qua a praticamente giugno. Basta dare false informazioni! Invece di perdere tempo a parlare di me parlate di cose serie”.

Ignoranti e media continuano a dire stronzate,se mi conosceste davvero sapreste che non sono la 1* delle sprovvedute…ho cancellato tutto il mio calendario da qua a praticamente giugno. Basta dare false informazioni! Invece di perdere tempo a parlare di me parlate di cose serie! — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) March 9, 2020

CoronaVirus: Elettra Lamborghini annulla gli instore, i Pinguini Tattici Nucleari i concerti – ecco tutti gli artisti che sono in standby https://t.co/gtVUAxZ8kY — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) February 24, 2020