CoronaVirus, Emma Marrone fa un appello: “Stiamo vivendo un momento difficile”

Non solo Chiara Ferragni, adesso anche Emma Marrone ha deciso di spendere un po’ del suo tempo per parlare dell’emergenza ‘CoronaVirus’. Anche la cantante di Amami ha usato poche e semplici parole per parlare ai suoi follower e ricordare loro di seguire le regole, fare qualche piccolo sacrificio per il bene di tutti.

“Questo è il mio sabato sera, un bicchiere di vino e la tv. Questo non perché sono paranoica, ma perché tutti noi possiamo fare qualcosa per aiutare il nostro paese a rialzarsi. Evitiamo i posti affollati ed evitiamo di stare vicini. Auguro a tutti di riprendersi presto.

Stiamo vivendo giorni davvero difficili.. di quelli che “sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente ..”

Vi mando un bacio leggero sul cuore e un grande abbraccio virtuale..

Un grande applauso a tutti i medici e gli infermieri che lavorano senza sosta per arginare questo virus!

Seguite le regole .. ognuno di noi può fare qualcosa di utile e limitare i danni!

Con affetto

Emma”.

Emma Marrone: il post sul CoronaVirus.