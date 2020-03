CoronaVirus, Federica Sciarelli è in isolamento

Dopo essere stato ospite a Chi L’Ha Visto, il vice ministro della salute Pier Paolo Sileri è risultato positivo al CoronaVirus. Dopo la notizia la Rai ha proceduto con la sanificazione dello studio del noto programma di Rai Tre e adesso pare che la conduttrice sia in isolamento. Secondo quanto riporta FanPage Federica Sciarelli e tutta la sua redazione sarebbero in quarantena, la presentatrice però sembra non presenti alcun sintomo del COVID19.

“Secondo quanto apprende Fanpage.it da fonti vicine alla redazione di “Chi l’ha visto?”, Federica Sciarelli è in isolamento e non ha mai presentato alcun tipo di sintomo. Domani sarebbe il quinto giorno da quando Pierpaolo Sileri è stato nello studio di “Chi l’ha visto?”. Con Federica Sciarelli, in isolamento anche l’intera redazione del programma. Sarà l’azienda a decidere in merito a una ulteriore sospensione cautelativa di 15 giorni, così come è avvenuto per “Porta a Porta” e Bruno Vespa”.

Solo pochi giorni fa Federica Sciarelli aveva parlato a l’ANSA di come era cambiato il lavoro a Chi L’Ha Visto in piena emergenza da CoronaVirus.