GF Vip: familiare di uno dei concorrenti positivo al CoronaVirus? La censura e la frase incriminata

Qualche notte fa il GF ha chiamato Adriana Volpe in confessionale, dove è rimasta per molto tempo e ne è uscita provata. Patrick se n’è accorto e rivolgendosi alla coinquilina ha detto: “Sei rimasta in confessionale per tanto tempo”.

La Volpe gli ha risposto: “Eh si, purtroppo così è. La situazione non è bella”. A quel punto Patrick ha chiesto: “Ma solo una persona? Si è ammalato un suo conoscente?”. A quel punto la regia ha subito cambiato stanza.

Da Il Fatto Quotidiano a The Social Post, molti siti e tanti utenti sui social hanno pensato che gli autori abbiano comunicato ad Adriana che un amico/familiare di suo marito è risultato positivo al COVID19.

Ieri sera però è arrivata una mezza conferma. La Volpe ha salutato commossa il marito e Alfonso Signorini è intervenuto: “A lui va il nostro abbraccio, visto che sta affrontando un momento difficile”.

Adriana Volpe e Patrick Pugliese censurati al #GrandeFratelloVip #GFVip: cosa c’è sotto? Un gesto questo che ha fatto pensare a tutti che qualcuno vicino all’inquilina vip possa essere stato colpito dal #coronavirus. Sarà vero? pic.twitter.com/Q6ilqXVmDz — Grande Fratello VIP 2020 (@GF_diretta) March 18, 2020

#gfvip Secondo me Adriana ha dei problemi fuori seri nel senso che avrà un parente positivo al coronavirus ma “non grave” in ospedale è sta in ansia perché si può “aggravare “🤘è per questo è in ansia è va sempre in confessionale . Oppure la figlia che non può vedere di persona. — ℜ𝑜𝓈𝓎 ღ (@rcannuli) March 18, 2020