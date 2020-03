Il CoronaVirus si abbatte sul GF Vip: Mediaset pensa ad una strana soluzione

Il CoronaVirus si è abbattuto sulla casa del Grande Fratello Vip e oltre ad aver annullato qualsiasi contatto con persone esterne, ora un’altra novità potrebbe arrivare per il reality di Canale Cinque.

Ad annunciarla è stata Davide Maggio sul proprio profilo Twitter, dove ha parlato di una conduzione di Alfonso Signorini dislocata direttamente dal suo albergo.

“***FLASH*** A proposito di #GFVip, Mediaset sta capendo il da farsi. Si è addirittura pensato di fare condurre Signorini dall’albergo in cui alloggia”.

Alfonso Signorini, infatti, da sempre abita in quel di Milano e con la quarantena in corso potrebbe essere rimasto bloccato in Lombardia. Questa ovviamente è solo una mia ipotesi nata dopo aver letto il tweet di Maggio.

Che senso avrebbe altrimenti far condurre il Grande Fratello Vip dalla propria camera d’albergo?