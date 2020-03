CoronaVirus, cosa succede a GF Vip, Striscia e Amici? Il comunicato di Mediaset

Nei giorni scorsi Mediaset (a causa dell’emergenza CoronaVirus) ha deciso di sospendere Verissimo, Domenica Live, Quarta Repubblica e La Repubblica delle Donne. Molti si sono chiesti che fine avrebbero fatto gli altri programmi di intrattenimento e oggi il biscione ha pubblicato un comunicato stampa che chiarisce tutti i dubbi. Amici, il Grande Fratello Vip e Striscia la Notizia andranno in onda regolarmente, anche per non lasciare i telespettatori orfani degli show più “leggeri”, capaci di regalare qualche momento più spensierato.

“Mediaset ha deciso di continuare ad assicurare al pubblico una programmazione televisiva completa anche dopo l’attento esame del decreto del Presidente del Consiglio con le nuove misure restrittive anticontagio. Per questo, oltre al grande sforzo delle edizioni dei tg e dei programmi di approfondimento diurni e di prima serata, abbiamo chiesto anche ai programmi di intrattenimento in diretta già avviati, da Striscia la Notizia ad Amici a Grande Fratello Vip, di continuare ad andare in onda. Naturalmente apportando tutte le misure necessarie per rispettare scrupolosamente le regole di sicurezza. Tutti i nostri collaboratori impegnati nella produzione di questi programmi – autori, conduttori, tecnici – hanno aderito alla nostra proposta dimostrando totale disponibilità e di questo li ringraziamo di cuore”.

Resta ancora incerto il futuro di Uomini e Donne, il programma è ancora presente sulle guide tv, ma non è chiaro come riusciranno ad arrivare in studio i corteggiatori e i tronisti.