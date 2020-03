CoronaVirus: giornalista Rai positivo al tampone

Si è rivelato essere positivo al tampone del CoronaVirus il giornalista della Rai che da giorni aveva la febbre. A svelarlo è stato il sito AdnKronos.

Il giornalista ha contratto il virus dopo essere stato in trasferta in una zolla gialla, ma per fortuna non ha avuto acceso ai presidi aziendali negli ultimi dieci giorni: attualmente si trova ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma in buona condizioni.

Una nota dell’Azienda ha dichiarato:

“L’Azienda è da giorni impegnata in un costante presidio di tutela dei propri dipendenti dall’epidemia. Le misure sono state ulteriormente rafforzate in queste ore e la Rai ha emanato nuove disposizioni per innalzare ulteriormente il livello di attenzione per chi si trova o si è trovato nei pressi delle aree rosse e gialle.

L’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio ha fatto sapere su Facebook che il giornalista:

“Ha un link epidemiologico con zone del Veneto dove si era recato per lavoro. Non è un nuovo caso, ma era già inserito nel bollettino di ieri dell’istituto Spallanzani”.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera sarebbero oltre 2000 i contagiati in Italia e ben 52 decessi.