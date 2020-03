Il CoronaVirus arriva in Honduras che dichiara stato d’emergenza: a rischio L’Isola dei Famosi spagnola

Supervivientes, L’Isola dei Famosi spagnola, rischia di subire degli stravolgimenti in corso d’opera perché è notizia di poche ore fa che l’Honduras ha dichiarato lo stato d’emergenza (una misura adottata da un governo in caso di un pericolo imminente che minaccia la nazione) a causa del CoronaVirus.

La Repubblica dell’Honduras – che si trova in America Centrale – dopo aver scoperto i primi casi di contagio di CoronaVirus nel proprio paese ha dichiarato (come già scritto) stato d’emergenza, bloccando immediatamente tutti i voli. Una misura drastica ma preventiva per evitare la diffusione della malattia.

Il blocco dei voli ha però costretto l’ultimo eliminato Alejandro Reyes a restare bloccato in Honduras ed impedirà anche ai prossimi di tornare a casa. Non solo: con questa decisione nessun parente o nessun nuovo concorrente potrà raggiungere l’isola, che resterà isolata fino alla fine della quarantena.

Il Covid-19 ha quindi fatto un’altra vittima: Supervivientes che a questo punto non si sa come e se continuerà, anche se non è da escludere che lo stato spagnolo decida di riportare a casa il cast e la troupe con un volo militare.