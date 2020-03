CoronaVirus a Le Iene: programma sospeso per due settimane perché tutti in quarantena

Le Iene, che andavano in onda regolarmente ogni martedì ed ogni giovedì sera, per due settimane saranno sospese (come annunciato poco fa): il motivo è da attribuirsi ad un caso di CoronaVirus accertato nel team della redazione.

Come sottolineato nella nota stampa diramata da Mediaset, nessuna Iena e nessun conduttore è stato (apparentemente) contagiato, ma per precauzione saranno tutti messi in isolamento domiciliare.

Le Iene, programma sospeso per due settimane: il comunicato Mediaset

Nella redazione del programma di Italia 1 “Le Iene” si è verificato un caso di positività al Coronavirus.

Nonostante il caso non riguardi la squadra di professionisti presente negli studi televisivi, Mediaset ha preferito sospendere il programma per cautela sanitaria e ha invitato tutti i professionisti coinvolti a restare in isolamento domiciliare.

Pertanto le prossime puntate del programma non andranno in onda in attesa degli sviluppi della situazione.

Milano, 8 marzo 2020