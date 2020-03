CoronaVirus: il Grande Fratello Vip chiude i contatti con l’esterno, non ci saranno più incursioni

Con circa 4000 contagi in tutta Italia e circa 200 decessi, il CoronaVirus sta facendo paura a molti e per questo motivo gli autori del Grande Fratello Vip avrebbero deciso di salvaguardare i concorrenti annullando ogni contatto con l’esterno.

Il primo ad esser stato “tagliato fuori” è stato Pasquale Laricchia, eliminato come concorrente durante la seconda settimana, ma riciclato come personal trainer dallo sponsor, che lo mandava in casa ogni sabato ad allenare i suoi ex coinquilini.

“Io al Grande Fratello non potrò esserci, come tutti quanti noi sappiamo le condizioni in Italia, in Europa e nel mondo… Quindi per una questione di sicurezza io non entrerò nella Casa. Ma ci sarà il mio sostituto Patrick con l’assistente Adriana Volpe. Riusciranno ad allenare il gruppo, così tutti saranno forti e tonici”.

Dalla prossima puntata, quindi, tutti i parenti che vorranno confrontarsi con i concorrenti lo faranno presumibilmente attraverso la vetrata.