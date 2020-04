CoronaVirus: stilata la lista di chi ha dato maggior contributo contro la pandemia

Il portale Fortune ha stilato una lunga lista di persone (celebrità e non) che hanno dato maggiore contributo contro la pandemia del CoronaVirus che ha messo in ginocchio tutto il mondo.

Oltre le voci ‘Governatori’ e ‘Sindaci’, nella lista sono presenti anche politici (come Angela Merklel), imprenditori (come Bill Gates) ed anche celebrità (come Rihanna).

Purtroppo nella lista manca Lady Gaga, che però ha organizzato in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità il concerto evento One World Together At Home, (che ha visto anche l’apparizione di Beyoncé), raccogliendo così 130 milioni di dollari da destinare alla lotta al Covid19.

Lil Wenliang (Ophtalmologist) Chris Gregoire (CEO) Jack Ma (Cofounder) The Governors Anthony Fauci (Director) Rachael Bedard (Geriatrician) José Andrés (Founder) George Yancopoulos (Chief Scientific Officier) Mary Barra (CEO) Bill Gates (Cofounder) The Mayors Lee Hsien Loong & Leo Yee-Sin (Prime Minister; Executive Director) Jane Mosbacher Morris (Founder & CEO) Amadou Sall (Director) Kious Kelly (ER Nurse) Rihanna (Founder) Neil Ferguson (Professor) Shirin Rouhani (Physician) Wang Chuanfu (Chairman) Angela Merkel (Chancellor) The Grocers Leo Varadkar (Prime Minister) Cristian Fracassi & Alessandro Romaioli (CEO & Engineer) Brett Crozier (Former Commander) Jack Dorsey (CEO)