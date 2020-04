CoronaVirus, Madonna regala mascherine ai carcerati

Esclusa dalla lista delle persone che hanno maggiormente contribuito a combattere la pandemia del CoronaVirus, Madonna è scesa nuovamente in campo grazie alla sua organizzazione benefica, la Ray Of Light Foundation.

In collaborazione con il gruppo per i diritti umani Reform Alliance, Madonna ha infatti donato 100.000 mascherine chirurgiche ai carceri statunitensi. 50 mila sono state inviate ai carceri di Chicago, 20 mila allo stato della Louisiana e le restanti 30 mila divise fra California, New York e Massachusetts.

Un bel gesto spinto dal fatto che negli Stati Uniti d’America molti focolai sono esplosi proprio in carcere fra guardie e detenuti.