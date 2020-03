CoronaVirus, Mediaset contatta 400 persone dopo il caso di Chiambretti: le dichiarazioni della fonte segreta

Qualche giorno fa si è diffusa la notizia secondo la quale Piero Chiambretti (insieme a sua madre) sarebbe stato ricoverato in ospedale a Torino a causa del CoronaVirus. Oggi una fonte segreta vicino al conduttore ha fatto sapere a Libero che gli addetti ai lavori di Mediaset non corrono nessun pericolo. Pare infatti che l’ultima volta che Piero ha messo piede in azienda è stato lo scorso 3 marzo e che Mediaset avrebbe già avvisato e controllato 400 persone.

“Nessun contagio nella squadra di CR4 – La Repubblica delle Donne, il programma di Piero Chiambretti che sarebbe ricoverato a Torino per Coronavirus. Una fonte segreta, molto vicina al format di Rete4, mette le cose in chiaro e rivela: “L’ultima volta che Chiambretti ha messo piede a Cologno è stato il 3 marzo. Nei 14 giorni successivi sono state contattate circa 400 persone – tra uomini e donne – che lavorano con lui a quel programma. Nessuno ha presentato sintomi da Coronavirus per tutti i 14 giorni. Adesso che è terminato quel periodo di quarantena dall’ultima volta in cui Piero è stato a Mediaset c’è maggiore tranquillità”.

Insomma, nessun pericolo per il team de La Repubblica delle Donne.

