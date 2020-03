CoronaVirus, Naomi Campbell condivide e commenta i videomessaggi di De Luca e di alcuni sindaci italiani furiosi

I filmati dei sindaci italiani infuriati e del governatore della Campania Vincenzo De Luca stanno facendo il giro del mondo. Oggi anche Naomi Campbell ha condiviso i video che arrivano dal nostro paese. La top model ha citato le parole di Rula Jebreal.

“Ascoltate americani, ascoltate!

“ADORO ITALIANI! Il loro spirito, la loro creatività, le loro anime, il loro coraggio, la capacità di recupero, la passione e la compassione.

Questa è la raccolta aggiornata di sindaci italiani che rimproverano le persone che stanno violando la quarantena.

Uno di loro ha detto: “Guarda, questo non è un film. Non sei Will Smith in I Am Legend. Vai a casa”. E sì, i sottotitoli sono accurati”.