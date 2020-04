In piena pandemia CoronaVirus in Portogallo debutta il Grande Fratello: ecco la trovata bislacca per evitare il contagio

Se in Italia il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini – che in corso d’opera era stato allungato di un mese – è finito prima a causa dell’emergenza CoronaVirus che si era abbattuta nel nostro paese, in Portogallo le cose stanno andando diversamente.

Con “solo” 800 morti e circa 23 mila contagiati, la percezione che i portoghesi hanno del virus è nettamente diversa rispetto a noi, per questo motivo questa settimana ha debuttato come se nulla fosse il Big Brother.

Ovviamente le norme di distanziamento sono in vigore anche a Lisbona, per questo motivo l’attuale edizione portoghese del Big Brother è iniziata in un modo un po’ bislacco: a distanza.

Ogni concorrente, infatti, è stato messo in un appartamento isolato da tutti gli altri dove interagirà con i suoi futuri coinquilini solo tramite un tablet che consentirà a loro di giocare e fare conoscenza. Insomma, un The Circle dove però nessuno può fingere di essere un’altra persona.

La cosa bislacca però è che i concorrenti saranno sottoposti ad un test sul Covid-19, il primo gli verrà fatto 48 ore prima di entrare negli appartamenti (dove resteranno due settimane), il secondo invece 24 ore prima di entrare nella casa del Big Brother.

Insomma, solo i sani riusciranno a diventare concorrenti effettivi, per tutti gli altri c’è il ricovero ospedaliero o l’isolamento domiciliare.