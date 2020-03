CoronaVirus: la Rai vieta l’ingresso a 10 dipendenti, paura per i conduttori, Bruno Vespa fa il tampone

Lo scorso 4 marzo Nicola Zingaretti è stato ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta, ma due giorni ha rivelato di essere positivo al CoronaVirus. Venerdì nello studio di Vespa si sono radunati i principali conduttori della Rai (tranne Carlo Conti e Antonella Clerici), per questo motivo Dagospia e Striscia la Notizia hanno tirato in ballo la quarantena.

“CLAMOROSO! LA RAI CHIUDE?

Dopo l’ospitata di Nicola Zingaretti, risultato positivo al Coronavirus, da Vespa sono andati Flavio Insinna, Milly Carlucci, Eleonora Daniele, Lorella Cuccarini, Caterina Balivo, Monica Setta, Gigi Marzullo e Alberto Matano. Saranno messi tutti in quarantena?”

Bruno Vespa con una lettera ha specificato di aver sempre mantenuto la distanza di sicurezza con Zingaretti. Il giornalista ha quindi tranquillizzato tutti dopo l’articolo di Dagospia che prendeva in considerazione la quarantena per Mara Venier, Milly Carlucci, Caterina Balivo e gli altri presentatori presenti nella puntata del 6 marzo dello storico talk show.

La Rai ha comunque vietato l’ingresso in sede al conduttore di Porta a Porta, che per evitare ogni dubbio si è sottoposto al tampone.

Bruno Vespa negativo al CoronaVirus.

“Paura in Rai, ma tampone negativo per Bruno Vespa. Dopo la puntata di Porta a Porta in cui era ospite Nicola Zingaretti, poi risultato positivo al CoronaVirus, la Rai ha vietato l’ingresso in sede a 10 dipendenti, tra cui Bruno Vespa. Il noto giornalista però si è sottoposto al tampone ed è risultato negativo al virus”.