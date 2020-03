CoronaVirus per Chiambretti, Serena Grandi allarmata: “L’ho baciato, poi sono andata dalla d’Urso”

Piero Chiambretti sarebbe risultato positivo al tampone del CoronaVirus ed ora è attualmente ricoverato all’Ospedale Mauriziano di Torino insieme all’anziana madre.

La notizia avrebbe allarmato Mediaset che avrebbe inviato un comunicato stampa ai 12 vip che hanno avuto contatti con il conduttore durante l’ultima puntata di CR4 – La Repubblica delle Donne, fra cui Vittorio Sgarbi e Cristiano Malgioglio.

Fra i 12 vip presenti durante l’ultima puntata del suo show non ci sarebbe Serena Grandi che tuttavia ha incontrato ugualmente il conduttore. Contattata da AdnKronos, l’attrice ha così commentato:

“Sono stata da Piero Chiambretti per ben due volte, ci siamo abbracciati e baciati e in attesa di capire che tipo di protocollo devo dire mi metto in autoquarantena. Sono tanto tanto dispiaciuta per Piero. Mi hanno detto che ha una broncopolmonite, spero guarisca presto. Sono preoccupata anche molto per la mamma anziana. Io sono ipocondriaca e sono preoccupata ma per ora sto benissimo. Ora che ci penso dopo essere stata ospite da lui ho avuto una brutta febbre e tosse durata solo qualche giorno e ho pensato che fosse stata causata dalla radioterapia a cui sono dovuti sottoporre per un tumore al seno. Vai a sapere. Sono stata ospite per due volte anche da Barbara d’Urso. Speriamo che finisca tutto per il meglio».