CoronaVirus: sospesi altri programmi Mediaset – il comunicato

Con 7.375 casi di contagio e 366 decessi (il bollettino risale a ieri 8 marzo), il CoronaVirus sta mettendo in ginocchio la sanità italiana, per questo motivo per evitare ulteriori contagi che manderebbero in crisi i reparti di rianimazione il Governo ha chiesto a tutti di evitare gli spostamenti, rimanendo in casa il più possibile.

Gli stessi palinsesti televisivi si sono per questo motivo stravolti, sospendendo – solo per questa fase – programmi di puro intrattenimento come Verissimo, Domenica Live e La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti, mentre gli altri programmi di infotainment (informazione ed intrattenimento) come Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque, proporranno temi sempre più legati alla cronaca ed all’attualità.

Ecco il comunicato stampa diramato da Mediaset: