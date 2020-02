CoronaVirus: ecco quali trasmissioni tv non avranno il pubblico in studio

Attilio Fontana, il Governatore della Regione Lombardia, ha disposto con effetto immediato la chiusura di scuole, musei, teatri e cinema in tutte e 12 le province per evitare la diffusione del CoronaVirus, che in Italia ha già fatto 3 morti e più di 100 contagi conclamati.

Oltre la chiusura dei locali pubblici ha chiesto anche la sospensione di manifestazioni di qualsiasi natura, culturale, sportiva o religiosa, proprio per evitare un’ipotetica diffusione massiccia di questa nuova patologia.

Per questo motivo tutte le trasmissioni televisive (Mediaset e Rai) che sono fatte negli studi milanesi da oggi saranno senza pubblico in studio.

Ecco quali sono le trasmissioni che da oggi non avranno il pubblico in studio

Sulle reti Mediaset le trasmissioni che saranno senza pubblico saranno: Live Non è la d’Urso, Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Le Iene Show, Mattino Cinque, Verissimo, Striscia la Notizia, Tiki Taka, CR4 La Repubblica delle Donne, Quarto Grado e Dritto & Rovescio.

In Rai, invece, le trasmissioni senza pubblico saranno: Che Tempo Che Fa, Detto Fatto, Le Parole della Settimana, Quelli Che Il Calcio e La Domenica Sportiva.

FONTE | BlogTvItaliana