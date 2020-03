CoronaVirus, l’influencer Victoria Tei al centro di una polemica: “Non mi frega nulla, io continuo a uscire”

Personaggi tv, cantati e influencer stanno lanciando messaggi intelligenti rivolti ai loro follower e fan e chiedono a tutti di stare a casa e rispettare le regole per il contenimento del CoronaVirus. Ieri però una influencer ha pubblicato delle storie davvero poco intelligente su Instagram. Victoria Tei ha dichiarato che non le frega nulla di questo virus e che lei continuerà ad uscire tranquillamente.

“Alcuni di voi mi hanno chiesto cosa ne penso su questa situazione del virus. Io penso che a me non frega niente. Io continuo ad uscire e a divertirmi. Quando morirà una persona tra i 20, 30 o 40 anni, tendenzialmente giovane in salute, in salute e morirà o si ammalerà gravemente a causa di questo virus, allora mi preoccuperò.Fino a quel momento non mi importa nulla, nulla”.

Travolta da una valanga di critiche, la ragazza oggi si è scusata con tutti.

“Vi chiedo umilmente scusa per le parole che ho detto. Non avrei dovuto parlare, ho sbagliato al 100%. Chiedo davvero scusa. Mi era appena giunta voce che la mia città era stata messa in quarantena ed ero presa dal panico. Ripeto, me ne pento con tutta me stessa. Ho sbagliato. Vi prego però di essere clementi, non merito le minacce di morte. Vi prego, scusatemi tanto, mi dispiace. Ho sbagliato, lo so e lo ammetto. Non ho collegato il cervello. Capita di sbagliare ma bisogna di imparare da ciò , migliorarsi e andare avanti. Chiedo scusa con tutto il mio cuore. Ho sbagliato, avevano appena messo in quarantena la mia città presa dal panico, ho sbagliato al 100%. Mi dispiace da morire e chiedo scusa a tutti”.